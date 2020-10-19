В парке «Сосновая роща» в Казани обустроят площадку для выгула собак

Фото: Максим Платонов

В 2021 году в парке «Сосновая роща» обустроят площадку для выгула собак, а в парке по улице Мира построят скейт-площадку. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

Как сообщил на «деловом понедельнике» руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров, в 2021 году поставлена задача не только отремонтировать, но и улучшить общественные пространства. Так, в парке «Сосновая роща», со стороны проспекта Ибрагимова, появится пандус для маломобильных групп населения и будет обустроена площадка для выгула собак. А в парке по улице Мира возведут скейт-площадку, а также улучшат другие проекты.

Максим Платонов

Кстати, по данным сайта Федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана, в Казани действуют девять площадок для выгула питомцев:

на территории парка «Континент» (пр. Ямашева, 100);

на территории парка им. Урицкого (ул. Гагарина);

в парке у ДК им. Саид-Галеева в жилом комплексе Дербышки;

на территории парка «Крылья Советов» (ул. Копылова, 2);

на территории сквера по ул. Академика Парина;

в парке им. К. Тинчурина;

на территории парка в районе дома №12 по ул. Азамата Аббасова (ЖК «Весна»);

на территории Горкинско-Ометьевского леса;

на территории парка «Комсомолец» по ул. Комарова.



Отметим, что летом более 200 тысяч человек посетили мероприятия в казанских парках и скверах.

