В парке «Сосновая роща» в Казани обустроят площадку для выгула собак
В 2021 году в парке «Сосновая роща» обустроят площадку для выгула собак, а в парке по улице Мира построят скейт-площадку. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.
Как сообщил на «деловом понедельнике» руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров, в 2021 году поставлена задача не только отремонтировать, но и улучшить общественные пространства. Так, в парке «Сосновая роща», со стороны проспекта Ибрагимова, появится пандус для маломобильных групп населения и будет обустроена площадка для выгула собак. А в парке по улице Мира возведут скейт-площадку, а также улучшат другие проекты.
Кстати, по данным сайта Федерации спортивно-прикладного собаководства Татарстана, в Казани действуют девять площадок для выгула питомцев:
- на территории парка «Континент» (пр. Ямашева, 100);
- на территории парка им. Урицкого (ул. Гагарина);
- в парке у ДК им. Саид-Галеева в жилом комплексе Дербышки;
- на территории парка «Крылья Советов» (ул. Копылова, 2);
- на территории сквера по ул. Академика Парина;
- в парке им. К. Тинчурина;
- на территории парка в районе дома №12 по ул. Азамата Аббасова (ЖК «Весна»);
- на территории Горкинско-Ометьевского леса;
- на территории парка «Комсомолец» по ул. Комарова.
Отметим, что летом более 200 тысяч человек посетили мероприятия в казанских парках и скверах.
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