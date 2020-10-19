Летом более 200 тысяч человек посетили мероприятия в казанских парках и скверах

В Казани этим летом из-за действующих ограничений количество мероприятий в городских общественных пространствах и их аудитория снизились вдвое. Так, в парках и скверах прошло 516 событий, которые посетило 226 тыс. человек.

В парках и скверах разместили информационные таблички и наклейки социальной дистанции, объекты торговли обеспечили санитайзерами и масками.

Впервые этим летом на набережной озера Кабан отметили праздник национального костюма «Милли кием». Мероприятие посетили более 56 тыс. человек, из них 2 тыс. поддержали идею и пришли в национальных костюмах.

realnoevremya.ru

В июле и августе в парке имени Горького заработала открытая студия импровизированных танцев, в сквере имени Аксенова прошел ежегодный фестиваль современной хореографии «Площадь свободы». Также Лядской сад и набережная озера Кабан стали площадками импровизационных выступлений Нурбека Батуллы и инклюзивного театра «Э-моция», а в парке имени Горького состоялась премьера спектакля уличного театра «Легкие крылья».

Также в парках и скверах проходили кинопоказы: проект «Ретро-четверг» в парке «Крылья Советов», авторские фильмы казанских режиссеров на набережной озера Кабан и фестиваль короткометражек в парке имени Горького. Кроме того, в городе появилась новая площадка для кинопоказов. Ей стала территория центра семьи «Казан», где работал бесплатный автокинотеатр, рассказали на деловом понедельнике в мэрии города.

В минувшую субботу совещаний заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова рассказала, что на прошедшем гастрономическом фестивале «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском парке из 15 проверенных объектов питания нарушения выявлены на всех 15 объектах.

