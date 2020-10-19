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В Казани откроются два центра по переподготовке педагогических кадров

12:10, 19.10.2020
В Казани откроются два центра по переподготовке педагогических кадров
Фото: realnoevremya.ru

В этом году в Казани откроются два центра по переподготовке педагогических кадров. Об этом сообщили на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Так, центр оценки квалификации педагогов появится в Авиастроительном районе. На средства федерального гранта на 86 млн рублей проведен капремонт, закуплена мебель и оборудование. Центр непрерывного профессионального мастерства педагогических работников откроется при КФУ.

realnoevremya.ru

Оба объекта профинансированы в рамках федерального проекта «Учитель будущего» и призваны решить острую проблему повышения квалификации учителей, передает корреспондент «Реального времени».

Кроме того, на образование, культуру и науку в 2021 году из бюджета Татарстана будет выделено 107,1 млрд рублей.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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