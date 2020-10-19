В России приобрести ОСАГО теперь можно через маркетплейс

С понедельника, 19 октября, российские автовладельцы могут приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая возможность появилась со вступлением в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Теперь стоимость полиса, которая рассчитывается через финансовую платформу, должна соответствовать цене, указываемой на официальном сайте компании. За оформление документа маркетплейс не будет взыскивать комиссию, пишет «РИА Новости».

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В начале сентября россиян предупредили о подорожании ОСАГО после введения индивидуального расчета тарифов, когда на стоимость полиса влияет аккуратность водителя. В октябре Татарстан оказался в тройке рейтинга регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО.

