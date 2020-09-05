Россиян предупредили о подорожании ОСАГО

Введение индивидуального расчета тарифов на ОСАГО, когда на стоимость полиса влияет аккуратность водителя, приведет к росту цен для большинства автомобилистов, считает автоэксперт Вячеслав Субботин.

Цель страховой компании — заработать, и именно для этого вводится дифференцирование подсчета тарифа. «То, что тариф может понизиться при индивидуальном подсчете, — это рассчитано на очень маленькое количество автомобилистов», — объяснил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Субботина, в городе просто невозможно не нарушать правила. И виной этому неправильная организация дорожного движения. Также он указал на проблему высоких тарифов для новичков.

Так, начинающие водители самые сконцентрированные, однако из-за отсутствия стажа стоимость полисов для них самая высокая. А где-то до трех лет стажа новички ездят предельно внимательно, а потом уже «начинают расслабляться». Он выразил мнение, что индивидуальный расчет стоимости ОСАГО никак не скажется на безопасности дорожного движения.

В России вступило в силу указание Центробанка о расширении коридора цен на полисы ОСАГО. Теперь страховщики смогут подбирать автолюбителям более персонализированный тариф.

Ранее эксперт рассказал, как изменятся тарифы ОСАГО в Татарстане.

