В Татарстане самые дорогие полисы ОСАГО после Москвы и Московской области

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Татарстан оказался в тройке рейтинга регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО. Об этом говорят данные исследования онлайн-страхования Pampadu.

Сообщается, что в Татарстане ОСАГО обойдется в 8 953 рублей. Обогнали республику только Москва и Московская область, цена за страховку там составляет 9 198 рублей и 9 119 рублей соответственно.

Дешевле всего ОСАГО стоит в республике Тыва (3 582 рублей), в Еврейской АО (3 716 рублей) и в Карелии (4 014 рублей), сообщает ТАСС.



Ранее эксперт представил, как изменятся тарифы ОСАГО в Татарстане.

