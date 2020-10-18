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В Казани на видео сняли курьера-зацепера на велосипеде

20:09, 18.10.2020
В Казани на видео сняли курьера-зацепера на велосипеде
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на проспекте Ибрагимова на видео сняли курьера-зацепера на велосипеде. Ролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, что курьер популярного сервиса доставки еды на велосипеде зацепился за автомобиль. По словам автора ролика, его скорость составляет 80 км/ч.

«Быстрая доставка. Велосипедист на 80 (км/ч — прим. ред) гоняет», — комментирует автор.

Ранее появилась информация, что курьеры Delivery Club хотят устроить в пятницу забастовку.

Общество Татарстан
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