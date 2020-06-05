Курьеры Delivery Club хотят устроить в пятницу забастовку. компания проверит эту информацию

Накануне в Telegram-каналах появились сообщения о забастовке курьеров Delivery Club. Они якобы планируют устроить ее сегодня из-за штрафов и увольненений.

Сервис доставки еды уже начал проверку данной информации. Там сообщили «Прайму», что работают в штатном режиме.

По сообщению Delivery Club, из-за самоизоляции объем выполняемых курьерами заказов, как и их зарплата, выросли. Также по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение.

Эксперты Института прогрессивного образования ранее выяснили, что курьеры, водители, операторы кол-центров в первую очередь получат повышение и снижение заработной платы по окончании пандемии коронавируса.