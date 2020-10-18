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В Татарстане выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, в Казани — 25

11:05, 18.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, в Казани — 25
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом. Два из них завозные, 39 — контактные. Девять человек госпитализировали, 32 получают лечение на дому. Всего в республике зафиксировано 7 811 случаев коронавируса.

В Казани зарегистрировано 25 заболевших, в Зеленодольском районе — трое, в Балтасинском и Нурлатском районах — по два случая, в Челнах, Альметьевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском, Пестречинском и Спасском районах выявили по одному случаю.

realnoevremya.ru

Выздоровели за весь период 6 733 человека, в том числе 31 за минувшие сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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