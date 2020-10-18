«Зенит-Казань» дома в трех сетах обыграл «Кузбасс» Вербова

«Зенит-Казань» дома обыграл кемеровский «Кузбасс» (3:0) в матче 5-го тура мужской Суперлиги по волейболу.

Команда Алексея Вербова подошла к поединку в Казани в статусе лидера турнирной таблицы. Несмотря на это казанцы владели инициативой на протяжении всего матча и добились победы в трех сетах.

Самым результативным в составе «Зенит-Казань» стал Максим Михайлов, набравший 15 очков. У соперника 16 баллами отметился Иван Зайцев.

Благодаря этой победе «Зенит-Казань» возглавил турнирную таблицу, а «Кузбасс» спустился на 3-е место, пропустив вперед питерский «Зенит».

Подробнее о матче в Казани можно почитать в материале «Реального времени».

Мужская Суперлига по волейболу. 5-й тур.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) - 3:0 (25:19, 25:21, 28:26).