В Челнах будут судить командира роты УГИБДД, «отмазавшего» подчиненного от ответственности за ДТП

В Набережных Челнах будут судить командира роты УГИБДД, который помог своему подчиненному избежать ответственности за устроенное ДТП. Об этом сообщает прокуратура города.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, получив сообщение о совершении ДТП подчиненным, организовал фальсификацию доказательств преступления. Он предложил пострадавшей девушке-водителю оговорить себя в суде, сообщив сотрудникам полиции заведомо ложные обстоятельства аварии и признав свою вину в суде.

realnoevremya.ru

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



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