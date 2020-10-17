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В Челнах будут судить командира роты УГИБДД, «отмазавшего» подчиненного от ответственности за ДТП

14:22, 17.10.2020
В Челнах будут судить командира роты УГИБДД, «отмазавшего» подчиненного от ответственности за ДТП
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах будут судить командира роты УГИБДД, который помог своему подчиненному избежать ответственности за устроенное ДТП. Об этом сообщает прокуратура города.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, получив сообщение о совершении ДТП подчиненным, организовал фальсификацию доказательств преступления. Он предложил пострадавшей девушке-водителю оговорить себя в суде, сообщив сотрудникам полиции заведомо ложные обстоятельства аварии и признав свою вину в суде.

realnoevremya.ru

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Казани обсудили поправки в ПДД об электросамокатах.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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