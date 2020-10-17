В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса

В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что нельзя прекращать диалог с Россией. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, данное заявление наплавлено на снятие «изжоги» у российских властей относительно позиции ФРГ.

«Сама эта «изжога» вызвана тем, что у Мааса были и другие заявления... Германии также приходится делать заявления, чтобы фиксировать, подтверждать и доказывать свою евроатлантическую солидарность», — цитирует RT депутата Госдумы.

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Новиков отметил, что крупные немецкие компании заинтересованы в партнерских отношениях с Россией.

В начале октября глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб российского оппозиционера Алексея Навального.

