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Глава МИД ФРГ заявил о неизбежности санкции против РФ, если отравление Навального подтвердится

17:27, 03.10.2020
Глава МИД ФРГ заявил о неизбежности санкции против РФ, если отравление Навального подтвердится
Фото: instagram.com/navalny

Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб российского оппозиционера Алексея Навального, которые проводились в лабораториях Германии, Франции и Швеции. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью t-online.

Германия передала дело Навального на расследование в международную Организацию по запрещению химического оружия. Отвечая на вопрос, какие санкции будут вводиться, Маас ответил: «Это мы, страны — члены ЕС, решим вместе. Санкции должны всегда быть целенаправленными и соразмерными».

instagram.com/maas.heiko

Дипломат прокомментировал и возможность прекращения реализации проекта «Северный поток — 2» из-за «дела Навального». По его словам, «нужно тщательно обдумать» реакцию на это дело, поскольку в строительстве трубопровода принимают участие более 100 европейских фирм, половина из которых — немецкие. Если работы остановятся, пострадают многие сотрудники этих компании.

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