Глава МИД ФРГ заявил о неизбежности санкции против РФ, если отравление Навального подтвердится

Евросоюз не сможет избежать введения санкций против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб российского оппозиционера Алексея Навального, которые проводились в лабораториях Германии, Франции и Швеции. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью t-online.

Германия передала дело Навального на расследование в международную Организацию по запрещению химического оружия. Отвечая на вопрос, какие санкции будут вводиться, Маас ответил: «Это мы, страны — члены ЕС, решим вместе. Санкции должны всегда быть целенаправленными и соразмерными».

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Дипломат прокомментировал и возможность прекращения реализации проекта «Северный поток — 2» из-за «дела Навального». По его словам, «нужно тщательно обдумать» реакцию на это дело, поскольку в строительстве трубопровода принимают участие более 100 европейских фирм, половина из которых — немецкие. Если работы остановятся, пострадают многие сотрудники этих компании.