В соцсетях обсуждают видео с мужчиной, в одиночку толкавшего в гору трамвай

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани сняли на видео, как мужчина толкает в гору трамвай. Ролик обсуждают пользователи соцсети.

Случай произошел на улице Арбузова. На кадрах мужчина толкает трамвай в гору. Вероятно, транспорту не хватило разгона, чтобы подняться.

В комментариях люди в шутку предлагают отправить заявку в книгу рекордов.

Стоит отметить, что происшествия с трамваями в Казани не редкость. Так, 7 октября на улице Тукая трамвай сошел с рельсов. Пострадали пассажир и водитель.

