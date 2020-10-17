В соцсетях обсуждают видео с мужчиной, в одиночку толкавшего в гору трамвай
В Казани сняли на видео, как мужчина толкает в гору трамвай. Ролик обсуждают пользователи соцсети.
Случай произошел на улице Арбузова. На кадрах мужчина толкает трамвай в гору. Вероятно, транспорту не хватило разгона, чтобы подняться.
В комментариях люди в шутку предлагают отправить заявку в книгу рекордов.
Стоит отметить, что происшествия с трамваями в Казани не редкость. Так, 7 октября на улице Тукая трамвай сошел с рельсов. Пострадали пассажир и водитель.
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