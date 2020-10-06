В Татарстане спасатели ищут пропавшего на Каме мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня, 6 октября, в Татарстане на реке Каме ищут 52-летнего жителя Альметьевского района.

Со слов сына, мужчина со своими знакомыми уехал на рыбалку 5 октября на автомобиле. Его товарищи вернулись вечером в этот же день, а пропавший должен был их догнать на моторной ПВХ-лодке. Мужчина домой так и не вернулся, его автомобиль остался на берегу. Ни лодки, ни мотора на месте не было.

В 16:25 сотрудники МЧС нашли лодку пропавшего у села Сухой Берсут Мамадышского района, ее передали сотрудникам полиции Мамадышского района для проведения необходимых следственно-оперативных действий.

Сотрудники ГИМС провели визуальный осмотр правой и левой береговых линии реки Камы, а также поверхности акватории на площади 35,1 кв. км. Пока что, до наступления темноты, визуальный осмотр не дал никаких результатов. Завтра поиски будут продолжены, сообщает пресс-служба МЧС по РТ .

