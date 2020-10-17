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«Монако» объявило о переходе Климова в казанский «Рубин»

17:30, 17.10.2020
«Монако» объявило о переходе Климова в казанский «Рубин»
Фото: cerclebrugge.be

Нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба французского «Монако».

19-летний россиянин выступал за молодежную команду U-19 французского клуба.

Климов — сын бывшего футболиста Валерия Климова, выступавшего в 2002 году за «Рубин». Кирилл является воспитанником академии московского «Локомотива».

В январе 2019 года Климов перешел в бельгийский «Серкль Брюгге», откуда через полгода перебрался в состав «Монако». В свое время игрок считался одним из самых перспективных российских молодых нападающих.

Напомним, ранее стало известно об уходе из «Рубина» полузащитника Павла Могилевца.

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