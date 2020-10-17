«Монако» объявило о переходе Климова в казанский «Рубин»

Нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба французского «Монако».

19-летний россиянин выступал за молодежную команду U-19 французского клуба.

Климов — сын бывшего футболиста Валерия Климова, выступавшего в 2002 году за «Рубин». Кирилл является воспитанником академии московского «Локомотива».

L’AS Monaco annonce le départ de Kirill Klimov. L'attaquant russe s'est engagé en faveur du Rubin Kazan. https://t.co/tL1Wj8Ru7g — AS Monaco (@AS_Monaco) October 17, 2020

В январе 2019 года Климов перешел в бельгийский «Серкль Брюгге», откуда через полгода перебрался в состав «Монако». В свое время игрок считался одним из самых перспективных российских молодых нападающих.

Напомним, ранее стало известно об уходе из «Рубина» полузащитника Павла Могилевца.