«Монако» объявило о переходе Климова в казанский «Рубин»
Нападающий Кирилл Климов продолжит карьеру в казанском «Рубине», сообщает пресс-служба французского «Монако».
19-летний россиянин выступал за молодежную команду U-19 французского клуба.
Климов — сын бывшего футболиста Валерия Климова, выступавшего в 2002 году за «Рубин». Кирилл является воспитанником академии московского «Локомотива».
L’AS Monaco annonce le départ de Kirill Klimov. L'attaquant russe s'est engagé en faveur du Rubin Kazan. https://t.co/tL1Wj8Ru7g— AS Monaco (@AS_Monaco) October 17, 2020
В январе 2019 года Климов перешел в бельгийский «Серкль Брюгге», откуда через полгода перебрался в состав «Монако». В свое время игрок считался одним из самых перспективных российских молодых нападающих.
Напомним, ранее стало известно об уходе из «Рубина» полузащитника Павла Могилевца.СпортФутбол Татарстан
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