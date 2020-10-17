Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения мер профилактики в 47 школах из 515

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики в 47 школах из 515. Об эом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Среди нарушений значатся отсутствие кожных антисептиков в санитарных узлах, перед входом в столовую, несоблюдение режима обработки столовой посуды, нарушения в организации утреннего фильтра.

С начала учебного года с симптомами ОРВИ не допущены в школу 5 248 детей

Ранее сообщалось, что в Татарстане заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с сентябрем.

