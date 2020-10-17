Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения мер профилактики в 47 школах из 515
Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики в 47 школах из 515. Об эом рассказала сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.
Среди нарушений значатся отсутствие кожных антисептиков в санитарных узлах, перед входом в столовую, несоблюдение режима обработки столовой посуды, нарушения в организации утреннего фильтра.
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Ранее сообщалось, что в Татарстане заболеваемость COVID-19 увеличилась в 1,3 раза по сравнению с сентябрем.
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