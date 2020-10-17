Яркие осенние пейзажи и ярмарка: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 17 октября

Всеми красками осени сегодня могли насладиться подписчики главы Кайбицкого района Альберта Рахматуллина. «Хәерле иртә! Доброе утро!» — обратился он к своим подписчикам.

Доброго осеннего утра пожелал своим подписчикам в Instagram и глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов.

Аграрии Высокогорского района в эту субботу вновь приехали на ярмарку в Казань со своей продукцией. Небольшой фотоотчет представил в своем инстаграм-аккаунте глава муниципалитета Рустам Калимуллин.

Глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов поделился планами муниципалитета на совещании в Кабинете министров Татарстана. Фотографию с мероприятия он опубликовал в своем Instargram-аккаунте.