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В Нижнекамске старую библиотеку превратят культурный центр

18:25, 03.10.2020
В Нижнекамске старую библиотеку превратят культурный центр
Фото: vk.com/nknews

В Нижнекамске библиотеку с 33-летней историей превратят в современный культурный центр. На модернизацию здания компания «Татнефть» выделила 9 млн. рублей.

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Библиотека располагается в 44 доме на проспекте Шинников, в ней хранится более 27 тысяч книг и журналов. В год сюда приходит около 5 тысяч читателей, более половины посетителей — молодежь.

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Ожидается, что здесь не останется закрытых книгохранилищ, вся литература будет в открытом доступе. В библиотеке установят бесплатный Wi-Fi, создадут мини-сцену для мероприятий и уголки для уединённого времяпрепровождения, а глухие двери заменят стеклянными, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал положительное заключение на строительство многофункционального центра с начальной школой и детским садом в селе Борок Нижнекамского района.

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