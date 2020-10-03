В Нижнекамске старую библиотеку превратят культурный центр

В Нижнекамске библиотеку с 33-летней историей превратят в современный культурный центр. На модернизацию здания компания «Татнефть» выделила 9 млн. рублей.

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Библиотека располагается в 44 доме на проспекте Шинников, в ней хранится более 27 тысяч книг и журналов. В год сюда приходит около 5 тысяч читателей, более половины посетителей — молодежь.

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Ожидается, что здесь не останется закрытых книгохранилищ, вся литература будет в открытом доступе. В библиотеке установят бесплатный Wi-Fi, создадут мини-сцену для мероприятий и уголки для уединённого времяпрепровождения, а глухие двери заменят стеклянными, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал положительное заключение на строительство многофункционального центра с начальной школой и детским садом в селе Борок Нижнекамского района.

