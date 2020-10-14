Экс-тренер «Рубина» Докампо войдет в тренерский штаб «Уфы»

Бывший главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо войдет в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Уфе». Об этом сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

Также в клубе появится еще один иностранный тренер из Германии.

«Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку. Надеемся, что они прилетят в Россию на следующей неделе», — сказал Мурзагулов.

Ростислав Мурзагулов. Фото: vk.com/ufafc

Эдуардо Докампо входил в тренерский штаб «Рубина» при Романе Шаронове. Он занимал пост главного тренера клуба из-за отсутствия соответствующей лицензии у Шаронова. Испанский специалист покинул «Рубин» после назначения Леонида Слуцкого.

Напомним, ранее «Уфа» рассталась с Вадимом Евсеевым и назначил на пост тренера команды Рашида Рахимова.