Экс-тренер «Рубина» Докампо войдет в тренерский штаб «Уфы»
Бывший главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо войдет в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Уфе». Об этом сообщил председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.
Также в клубе появится еще один иностранный тренер из Германии.
«Одним из помощников Рашида Рахимова будет Эдуардо Докампо. Сейчас решаем вопрос с его рабочей визой. В сложившейся ситуации с коронавирусом есть некоторые трудности по оформлению визы. Но они есть сейчас у всех. Второй помощник будет из Германии, он будет отвечать за физподготовку. Надеемся, что они прилетят в Россию на следующей неделе», — сказал Мурзагулов.
Эдуардо Докампо входил в тренерский штаб «Рубина» при Романе Шаронове. Он занимал пост главного тренера клуба из-за отсутствия соответствующей лицензии у Шаронова. Испанский специалист покинул «Рубин» после назначения Леонида Слуцкого.
Напомним, ранее «Уфа» рассталась с Вадимом Евсеевым и назначил на пост тренера команды Рашида Рахимова.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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