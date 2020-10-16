В Альметьевске возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме

Фото: прокуратура РТ

После пожара в многоквартирном доме в Альметьевске следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает прокуратура республики.

Установлено, что погибшим является 56-летний хозяин квартиры. Разрушение получили четыре квартиры. Выясняются причины произошедшего.

Расследование уголовного дела взято на контроль надзорного ведомства.

Напомним, что пожар произошел сегодня, около 15.00, в квартире на 1-м этаже четырехэтажного дома на улице Белоглазова в Альметьевске. На месте происшествия обнаружено тело мужчины. Источники «Реального времени» сообщают, что в доме произошел взрыв.

