В Альметьевске на пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Фото: прокуратура РТ

ЧП в Альметьевске. Источники «Реального времени» сообщают о возгорании в четырехэтажном доме по улице Белоглазова, 121. Есть погибший. В МЧС уточняют: в 15.07 возгорание локализовано на площади 70 кв. м.

Предварительно установлено — пострадала одна квартира, повреждения есть еще в двух. В эпицентре обнаружили канистру от бензина и тело мужчины, предположительно, хозяина квартиры.

Жильцов дома эвакуировали. Работают спасатели и дознаватели.

пресс-служба МЧС по РТ

На место выехали и.о. прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и зампрокурора Роман Шипков.