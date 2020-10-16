Прокуратура Татарстана контролирует действие властей Альметьевска в условиях ЧП

Фото: прокуратура РТ

По факту пожара в многоквартирном доме в Альметьевске прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку.

На месте пожара работают и.о. прокурора Альметьевска Марат Гимаев и заместитель прокурора Роман Шипков. Ведомство намерено проконтролировать действия местных властей в условиях ЧП: обеспечение населения временным жильем, ликвидацию последствий, организацию ремонта. Расследование произошедшего также взято на особый контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

прокуратура РТ

Напомним, что пожар произошел сегодня, около 15.00, в квартире на 1-м этаже четырехэтажного дома на улице Белоглазова в Альметьевске. На месте происшествия обнаружено тело мужчины. Источники «Реального времени» сообщают, что в доме произошел взрыв.

