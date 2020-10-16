СМИ назвали вторую службу ФСБ России причастной к отравлению Навального

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, СЗКСиБТ), рассказали британской газете The Guardian источники.

По их данным, ФСБ не хотела убивать Навального, их целью было вынудить политика уехать из России. К такому же выводу пришли и западные спецслужбы, это и стало причиной введения санкции против директора ФСБ Александра Бортникова.

instagram.com/navalny

Как пишет The Guardian, сотрудники российской спецслужбы планировали «вынести недвусмысленное предупреждение» Навальному и заставить его покинуть страну. По мнению сотрудников центра «Досье», выбор вещества из группы «Новичок» был преднамеренным, так как у ФСБ «есть множество ядов, в том числе неизвестных». Собеседники газеты убеждены, что если бы ФСБ хотела убить оппозиционера, она бы это сделала.

На этой неделе издание New York Times рассказало, что Навального могли отравить дважды — в гостинице и в аэропорту.

Вчера Евросоюз ввел односторонние санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

