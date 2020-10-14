СМИ рассказали о «двойном отравлении» Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды, об этом сообщило издание New York Times.

Так, источник газеты в немецких спецслужбах предположил, что яд Навальному «подсыпали в чай, которой он пил в аэропорту». По его словам, порошкообразное вещество растворили в горячем напитке.

«Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что «Новичок» был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту перед своим рейсом, сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии при условии анонимности», — говорится в публикации.

realnoevremya.ru

При этом авторы статьи напоминают, что немецкие специалисты уже заявляли о нахождении следов яда на бутылке, которую сотрудники ФБК якобы вывезли из его гостиничного номера. На основе этих данных журналисты предположили, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, был отравлен дважды.

Ранее газета рассказала, против кого Евросоюз планирует ввести санкции по делу Навального.