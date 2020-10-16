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«Нефтехимик» объявил о переходе двух новичков

17:20, 16.10.2020
«Нефтехимик» объявил о переходе двух новичков
Фото: vk.com/fc_strogino

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Федором Первушиным и полузащитником Ильдаром Алекперовым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Первушин до перехода в «Нефтехимик» выступал за воронежский «Факел». Он переехал в Нижнекамск на правах свободного агента, разорвав контракт с воронежцами.

Алекперов ранее играл за «Строгино» на уровне ПФЛ, где провел 26 матчей, забив 3 мяча.

Оба футболиста уже приступили к тренировкам нижнекамского клуба.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Максимом Артемчуком.

СпортФутбол Татарстан
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