«Нефтехимик» объявил о переходе двух новичков

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Федором Первушиным и полузащитником Ильдаром Алекперовым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Первушин до перехода в «Нефтехимик» выступал за воронежский «Факел». Он переехал в Нижнекамск на правах свободного агента, разорвав контракт с воронежцами.

Алекперов ранее играл за «Строгино» на уровне ПФЛ, где провел 26 матчей, забив 3 мяча.

Оба футболиста уже приступили к тренировкам нижнекамского клуба.

Напомним, ранее «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Максимом Артемчуком.