Нападающий «Коломны» Артемчук стал игроком «Нефтехимика»

Нападающий футбольного клуба «Коломна» Максим Артемчук стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

По данным портала Тransfermarkt Артемчук достался «Нефтехимику» бесплатно в статусе свободного агента. Стоимость игрока оценивается в 100 тысяч евро.

«У меня нет никакой звездной болезни, оттого что обратил на себя внимание серьезного клуба, в планах дальше много работать и повышать свой уровень. Теперь задача проявить себя там и идти еще выше. Есть небольшое волнение, но это положительные эмоции! Рад, что так все получилось», — прокомментировал свой переход Артемчук.

Футболист присоединится к команде в самое ближайшее время. При этом он пропустит ближайшую игру «Нефтехимика» в ФНЛ против ярославского «Шинника».

Ранее Артемчук выступал за «Коломну». 21-летний форвард в текущем сезоне ПФЛ провел пять матчей, в которых забил три мяча. Также на счету Артемчука два гола в одной игре в Кубке России-2020/21.

Напомним, в минувшем туре «Нефтехимик» дома уверенно обыграл воронежский «Факел» (3:1).