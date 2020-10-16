В Казани появился самый короткий и узкий переулок

Активисты градозащитного движения «Том Сойер Фест» создали самый короткий и узкий переулок в Казани: его длина составляет 17 метров, а самое широкое место — 1,4 метра. Он располагается между домами №18 и №18/20 по улице Парижской Коммуны. Об этом сообщает официальный инстаграм-аккаунт префектуры «Старый город» исполкома Казани.



Волонтеры «Том Сойер Феста» закончили и реставрацию усадьбу Вафы Бигаева. Там воссоздали быт татарского зажиточного купца конца XIX — начала XX веков.

Все работы прошли в ходе «Школы волонтеров наследия», где приняли участие 40 слушателей. Обновлением фасада дома Вафы Бигаева активисты занимались с 22 августа.

