В Казани появится самая короткая и узкая улица города

Участники фестиваля «Том Сойер Фест» в Казани работают над появлением в городе нового переулка. Он станет самой короткой улицей татарстанской столицы.

Длина переулка составит около 17 м. В самом широком месте он будет достигать 1,4 м, сообщается на сайте мэрии Казани.

В переулке предполагается установить освещение и калитку. Активисты хотят присвоить ему имя купца Вафы Бигаева.

Сейчас активисты фестиваля разбирают кирпичную кладку, закрывавшую узкое пространство между домами №18 и №18/20 по улице Парижской Коммуны. Именно оно и станет новым переулком.

Напомним, с 22 августа активисты «Том Сойер Феста» обновляют фасад дома Вафы Бигаева. Активисты планируют освежить краску на фасаде дома, а также вернуть кирпичную кладку на цокольном этаже здания.