Сайманов подтвердил возможный уход Могилевца из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец может покинуть команду до завершения летнего трансферного окна. Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

«У него контракт еще два месяца. Возможен ли его переход? Да, такое возможно, но трансфер еще не состоялся», — сказал Сайманов.

Рустем Сайманов. Фото: vk.com/fcrk

На 27-летнего футболиста претендуют два клуба Российской Премьер-лиги (РПЛ). По данным Sport24, в переходе Могилевца заинтересованы подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».

В нынешнем сезоне Могилевец сыграл за «Рубин» всего в одном матче, выйдя на замену в игре с «Уралом» (1:1) на 82-й минуте встречи. Год назад футболист вызывался в сборную России по футболу на поединки отборочного раунда чемпионата Европы-2020.

Напомним, ранее Сайманов опроверг информацию о возможном уходе Дениса Макарова в «Краснодар».