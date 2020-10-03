Гендиректор «Рубина» опроверг слухи об уходе Макарова в «Краснодар»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о возможно переходе полузащитника казанцев Дениса Макарова в «Краснодар». По его словам, подобные слухи не имеют под собой оснований и футболист останется в команде Леонида Слуцкого.

«Макаров может перейти в «Краснодар»? Близко к бреду. Денис сейчас игрок основного состава, у него все получается. И для него жизненно важно находиться именно в нашей команде.

У нас всего лишь три атакующих полузащитника на две позиции. Это Бакаев, Хвича и Макаров. То есть, если сейчас Макаров уходит, то семь позиций легионеров у нас заняты, а мы будем должны искать русского футболиста, который бы понимал требования Слуцкого. Какой смысл? Тут нет никакой логики», — сказал Сайманов.

Фото: rubin-kazan.ru

Также гендиректор «Рубина» сообщил, что пока не готов заявить об окончании трансферной работы в нынешнее заявочное окно. При этом он подчеркнул интерес к российским игрокам, а не к легионерам.

«Если появятся какие-то варианты, то, конечно, мы постараемся их использовать. У нас заявка позволяет взять именно российских игроков», — сказал Сайманов.

Макаров пришел в «Рубин» зимой 2020 года из «Нефтехимика». В нынешнем сезоне в активе полузащитника четыре забитых мяча и он лучший бомбардир команды вместе с Джордже Деспотовичем.

Напомним, ранее отвечая на вопрос о трансферах, Сайманов заявил, что сильно сомневается в приходе возможных новичков в действующее трансферное окно.