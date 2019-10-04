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Могилевец из «Рубина» вызван в сборную России

14:42, 04.10.2019
Могилевец из «Рубина» вызван в сборную России
Фото: rsport.ru

Тренерский штаб сборной России по футболу внес коррективы в ранее озвученный состав национальной команды на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата Европы — 2020.

Вместо травмированных Романа Зобнина («Спартак») и Рифата Жемалетдинова («Локомотив») тренеры сборной вызвали защитника Владислава Игнатьева («Локомотив»), а также полузащитника Павла Могилевца («Рубин»).

Отметим, что это первое приглашение игрока из «Рубина» в текущем сезоне. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов опроверг слухи о том, что он якобы не вызывает футболистов казанской команды из-за конфликта с руководством «Рубина».

СпортФутбол Татарстан
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