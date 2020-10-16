Исследование: казанцы снова интересуются кроссовками больше, чем квартирами

В III квартале текущего года первое место в поисковых запросах казанцев на сервисе «Авито» заняли кроссовки. Об этом говорится в результатах исследования сервиса (есть в распоряжении «Реального времени»).

На второй строчке рейтинга — «квартира», на третьей — «zara». Следом идут запросы «газель», «комбинезон», «дом», «работа», «куртка», «холодильник» и «ботинки».

Федеральные запросы по итогам квартала следующие: на первом месте запрос «дом», далее — «холодильник», «квартира», «диван», «гараж», «велосипед», «газель», «телевизор», «водитель» и

«кроссовки».

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В середине июля «Реальное время» сообщало об очень похожих результатах исследования: по итогам второго квартала 2020 года среди самых популярных поисковых запросов жителей Казани на «Авито» кроссовки также занимали первое место, за ними следовали запросы «дом», «квартира», «работа», «Газель», «велосипед», «Zara», «сандалии», «аренда» и «холодильник».

