Исследование: жителей Казани кроссовки интересуют больше, чем квартиры

По итогам второго квартала 2020 года кроссовки заняли первое место среди самых популярных поисковых запросов жителей Казани на «Авито». Об этом говорится в исследовании сайта объявлений (есть в распоряжении «Реального времени»).

Далее идут «дом», «квартира», «работа», «Газель», «велосипед», «Zara», «сандалии», «аренда» и «холодильник».

Тренды поисковых запросов в Казани в целом совпадают с федеральными. По России в десятку самых частых попали: «дом», «велосипед», «холодильник», «диван», «кроссовки», «квартира», «гараж», «телевизор», «Газель» и «водитель».

Напомним, по итогам 2019 года рейтинг поисковых запросов в Казани на «Авито» возглавили «квартира, «Газель и «кроссовки».