Новости общества

11:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: жители Казани cмогут зарядить электромобили у «Меги»

10:59, 16.10.2020
Соцсети: жители Казани cмогут зарядить электромобили у «Меги»
Фото: t.me/bykazan

В соцсетях появилось сообщение, что на парковке торгового центра «Мега» установили зарядку для электромобилей.

Устройство на данный момент пока не работает.

В 2016 году станция для заправки электромобилей открылась в международном аэропорту «Казань». Первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей заработала летом 2018 года.

Летом Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков допустил, что в республике могут организовать бесплатные парковки и зарядку для электромобилей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем