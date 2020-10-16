Соцсети: жители Казани cмогут зарядить электромобили у «Меги»

В соцсетях появилось сообщение, что на парковке торгового центра «Мега» установили зарядку для электромобилей.

Устройство на данный момент пока не работает.

В 2016 году станция для заправки электромобилей открылась в международном аэропорту «Казань». Первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей заработала летом 2018 года.



Летом Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков допустил, что в республике могут организовать бесплатные парковки и зарядку для электромобилей.

