Соцсети: жители Казани cмогут зарядить электромобили у «Меги»
В соцсетях появилось сообщение, что на парковке торгового центра «Мега» установили зарядку для электромобилей.
Устройство на данный момент пока не работает.
В 2016 году станция для заправки электромобилей открылась в международном аэропорту «Казань». Первая отечественная сеть зарядных станций для электромобилей заработала летом 2018 года.
Летом Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков допустил, что в республике могут организовать бесплатные парковки и зарядку для электромобилей.
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