Шадриков спрогнозировал появление преференции для электромобилей в Татарстане

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков спрогнозировал появление преференции для электромобилей в РТ. Об этом он заявил в прямом эфире о ходе реализации национального проекта «Экология».

По его словам, такое вполне возможно — бесплатные парковки, зарядка для таких машин, поскольку такая тенденция сейчас наблюдается во всем мире.

В мае основатель производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов показал стенд-тренажер электромобиля для Московского технологического колледжа.