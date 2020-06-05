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Шадриков спрогнозировал появление преференции для электромобилей в Татарстане

17:24, 05.06.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Шадриков спрогнозировал появление преференции для электромобилей в Татарстане
Фото: pixabay.com

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков спрогнозировал появление преференции для электромобилей в РТ. Об этом он заявил в прямом эфире о ходе реализации национального проекта «Экология».

По его словам, такое вполне возможно — бесплатные парковки, зарядка для таких машин, поскольку такая тенденция сейчас наблюдается во всем мире.

В мае основатель производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов показал стенд-тренажер электромобиля для Московского технологического колледжа.

Авто Татарстан
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