В Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За сутки в Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса, это на один больше, чем вчера. Всего в республике насчитано 7 731 случаев заражения. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По ее словам, в Татарстане наблюдается небольшой прирост: в августе он составлял 0,3%, сейчас — 0,4%, за а последние сутки — 0,5%. В апреле он составлял 12%, в мае 4,1%. Пик наблюдался 4 и 5 мая — тогда было выявлено 103 и 105 случаев коронавируса.



Коэффициент распространения инфекции — 1%. За сутки в республике выздоровело 18 человек, всего за весь период — 6 597 человек.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в республике растет суточный прирост новых случаев коронавируса.