В Татарстане на удаленный режим работы перешли больше 36 тыс. человек

В Татарстане 618 предприятий и организаций перевели на удаленный режим работы 36 195 человек. Об этом сообщает пресс-служба минтруда РТ.

При этом пик к числу переведенных в удаленный формат сотрудников наблюдался 6 мая 2020 года. Тогда на дистант перешли 1588 предприятий и организаций и 67544 человек, передает РБК.

Ранее аналитики сообщили, что большинство российских компаний сохранят формат удаленной работы. Вместе с тем этой осенью казанцы стали покупать больше товаров для удаленки.

