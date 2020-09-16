Этой осенью казанцы стали покупать больше товаров для удаленной работы

Из-за пандемии коронавируса в этом году запросы казанцев изменились. По данным аналитиков «Авито», в предосенний период россияне обычно запасаются вещами на осень и зиму и ищут товары для дома, однако в этом году жители столицы Татарстана стали больше покупать товары для развлечений и удаленной работы.



Так, на 24-й строке поиска оказался «диван», что составило 2,8% от общего количества продаж по региону, на 28-й — «телевизор», 0,9% продаж. Продажи в категории «игровые приставки» составили 0,9% от общегородских, запрос «ps4» находится на 108 строке поиска по городу.

Запрос «компьютер» в течение последнего месяца занял 62-ю строку поиска, что составило 0,8% от общегородских продаж, а «ноутбук» — 80-ю, то есть 1,5%. Продажи в категории «Компьютерные столы и кресла» составили 0,8% от общих по городу: запрос «Компьютерный стол» вышел на 156-ю позицию поиска, а «компьютерное кресло» оказалось на 296-й строчке.

Одежда неизменно находится в списках покупок: в августе запрос «комбинезон» вышел на 4-ю строку поиска, продажи детских моделей составили 1,2%. «Ветровка» вышла на второе место по популярности в Казани и заняла 9-ю позицию в общегородском рейтинге в категории верхней одежды. «Куртка» оказалась на 13-й строке, «Кожаная куртка» — на 32-й. Продажи детской верхней одежды составили 3,7% от продаж по городу, а взрослой — 2,5%.

«Ботинки» и «резиновые сапоги» расположились соответственно на 17-й и 33-й строках рейтинга. Обувь для взрослых составила 3,1% от на площадке, детская — 3,7%.

Напомним, аналитики «Авито работы» предоставляли данные о том, что жители Казани недооценили себя на рынке труда: работодатели готовы платить работникам гораздо больше, чем указывают соискатели в резюме.