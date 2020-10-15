Нефтехимики выпустили в Каму более 7,5 тыс. мальков сазана

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» пополнил Куйбышевское водохранилище молодью сазана. Сотрудники компании выпустили в Камский плес 7 600 мальков. Нефтехимическая компания внесла свой вклад в сохранение биологического разнообразия водоема и компенсировала деятельность ведомственного водозабора.

Водозабор «Нижнекамскнефтехима» обеспечивает хозяйственно-питьевой водой жителей города и технической водой промышленные предприятия. Несмотря на то что он имеет эффективное рыбозащитное устройство, позволяющее минимизировать вред биоресурсам, не исключена вероятность попадания личинок и молоди рыб.

— В этом году мы выпускаем рыбу между селами Прости и Бетьки. Это мальки сазанов, двухлетки, которые имеют вес от 100 до 150 граммов. Таким образом компания восполняет биоресурсы реки Кама, — говорит Олег Гришаков, заместитель главного инженера, начальник Управления по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Вид выпускаемой рыбы определил научный институт, специалисты которого ведут расчеты нанесенного ущерба. Место, где будут выпускать мальков, называет Управление Росрыболовства. Там должно быть наименьшее количество хищников, богатая кормовая база, а также удобный съезд для машины, — отметила Гульнара Фахрутдинова, ведущий инженер отдела по охране окружающей среды ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В акции по восполнению биоресурсов реки Кама сотрудники компании участвуют ежегодно. Мальков выпускают в водоем в определенное время года — осенью или весной. За процессом также наблюдают представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства, института экологии и природопользования КФУ и Средневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

