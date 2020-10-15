«Ак Барс-Динамо» уступило «Строителю» в контрольном матче

«Ак Барс-Динамо» проиграло сыктывкарскому «Строителю» (5:7) в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Ульяновске.

Казанцы вели после первой половины встречи со счетом 3:2, но удержать свое преимущество не смогли. В результате хоккеисты «Строителя» сумели добыть уверенную победу.

Самым результативным в составе казанского клуба стал Игорь Ларионов, забивший три мяча. Еще два гола на счету Рамиля Ибрагимова.

Тренировочный сбор «Ак Барс-Динамо» в Ульяновске закончился, и сегодня команда вернется в Казань.

Напомним, казанцы провели на сборе три товарищеские встречи, показав три разных результата — ничья с ульяновской «Волгой» (7:7), победа над дублем «Водника» (12:2) и поражение от «Строителя».