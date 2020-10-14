«Ак Барс-Динамо» крупно обыграл второй состав «Водника» в контрольном матче
«Ак Барс-Динамо» обыграл второй состав архангельского «Водника» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Ульяновске.
В составе казанской команды 6 голов забил Рамиль Ибрагимов. Еще четыре мяча добавил Игорь Ларионов, по одному — Денис Петров и Владислав Веселов.
Ранее казанцы сыграли вничью с ульяновской «Волгой» со счетом 7:7.
Завтра команда Александра Епифанова сыграет против сыктывкарского «Строителя».
Напомним, ранее «Ак Барс-Динамо» рассталось с тремя ведущими хоккеистами, которые ушли в хабаровский «СКА-Нефтяник» за главным тренером Ильясом Хандаевым.СпортХоккей с мячом Татарстан
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