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«Ак Барс-Динамо» крупно обыграл второй состав «Водника» в контрольном матче

14:36, 14.10.2020
«Ак Барс-Динамо» крупно обыграл второй состав «Водника» в контрольном матче
Фото: vk.com/akbarsdynamo

«Ак Барс-Динамо» обыграл второй состав архангельского «Водника» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора в Ульяновске.

В составе казанской команды 6 голов забил Рамиль Ибрагимов. Еще четыре мяча добавил Игорь Ларионов, по одному — Денис Петров и Владислав Веселов.

Ранее казанцы сыграли вничью с ульяновской «Волгой» со счетом 7:7.

Завтра команда Александра Епифанова сыграет против сыктывкарского «Строителя».

Напомним, ранее «Ак Барс-Динамо» рассталось с тремя ведущими хоккеистами, которые ушли в хабаровский «СКА-Нефтяник» за главным тренером Ильясом Хандаевым.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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