«Динамо-Ак Барс» сыграло вничью с «Волгой» в контрольном матче

«Динамо-Ак Барс» на тренировочном сборе в Ульяновске сыграло вничью с местной «Волгой» (7:7) в рамках контрольной встречи.

В составе казанцев дублями отметились Игорь Ларионов, Рамиль Ибрагимов и Олег Рязанов. Еще один гол с пенальти забил Денис Артюшин.

В ближайшие два дня «Динамо-Ак Барс» проведет еще два контрольных матча. 13 октября команда Александра Епифанова сразится с дублем «Водника», а 14 числа сыграет против «Строителя».

Напомним, ранее «Динамо-Ак Барс» рассталось с тремя ведущими хоккеистами, которые ушли в хабаровский «СКА-Нефтяник» за главным тренером Ильясом Хандаевым.