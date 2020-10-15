Прокуратура Татарстана: свалку медицинских отходов под Челнами вчера убрали
Информация о свалке медицинских отходов возле СНТ «Иволга» в Набережных Челнах подтвердилась. Вчера мусор убрали, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Сотрудники надзорного ведомства проводят проверки в медучреждении и организации, которая занимается вывозом медотходов.
О свалке возле СНТ «Иволга» сообщили пользователи соцсетей вчера. По их словам, они обращались в Роспотребнадзор РТ, однако никаких мер принято не было.ПроисшествияОбщество Татарстан
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