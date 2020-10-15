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Прокуратура Татарстана: свалку медицинских отходов под Челнами вчера убрали

12:18, 15.10.2020
Прокуратура Татарстана: свалку медицинских отходов под Челнами вчера убрали
Фото: realnoevremya.ru

Информация о свалке медицинских отходов возле СНТ «Иволга» в Набережных Челнах подтвердилась. Вчера мусор убрали, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверки в медучреждении и организации, которая занимается вывозом медотходов.

О свалке возле СНТ «Иволга» сообщили пользователи соцсетей вчера. По их словам, они обращались в Роспотребнадзор РТ, однако никаких мер принято не было.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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