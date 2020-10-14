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Под Челнами нашли свалку медицинских отходов

13:19, 14.10.2020
Под Челнами нашли свалку медицинских отходов
Фото: instagram

Прокуратура Тукаевского района начала проверку информации о свалке медицинских отходов близ СНТ «Иволга». О брошенных мешках с перчатками, шприцами, масками, халатами и банками с остатками препаратов сообщили местные жители в соцсетях.

Тревогу люди начали бить после обращений в Роспотребнадзор. С их слов, за два месяца никаких мер принято не было.

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В СНТ «Иволга» за Ерыклами в посадке выкинули мешки с отработанными медицинскими принадлежностями ( маски, перчатки, халаты , шприцы , банки и тд) лежат уже около двух месяцев! Сообщали в Роспотребнадзор по саннадзору , никаких мер не приняли. Хотелось бы придать огласке , так как это загрязнение экологии , непонятно что за банки с растворами . Ну и посадка находится прям возле домиков , туда ходят люди.

Публикация от Набережные Челны Онлайн (@chelny_online_)

В прокуратуре обещают дать оценку действиям контролирующих органов, в том числе по рассмотрению обращений граждан и иных сигналов о нарушениях законодательства в сфере экологии. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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