Под Челнами нашли свалку медицинских отходов

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Прокуратура Тукаевского района начала проверку информации о свалке медицинских отходов близ СНТ «Иволга». О брошенных мешках с перчатками, шприцами, масками, халатами и банками с остатками препаратов сообщили местные жители в соцсетях.



Тревогу люди начали бить после обращений в Роспотребнадзор. С их слов, за два месяца никаких мер принято не было.

В прокуратуре обещают дать оценку действиям контролирующих органов, в том числе по рассмотрению обращений граждан и иных сигналов о нарушениях законодательства в сфере экологии. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.