В Казани транспорт проверят на превышение уровня шума

В Казани в связи с жалобами на шум машин при движении по крупным магистралям вечером и ночью пройдет рейд. Он стартует сегодня с 18.30, сообщает Госавтоинспекция Казани. Для определения влияния шума сотрудники Госавтоинспекции будут использовать шумомеры.

За превышение норм шума водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Тот же штраф может быть выписан за установку глушителя-«прямотока».

Всего с начала года выявили более 390 транспортных средств, которые превышали нормативы уровня шума, с госучета сняты 55 машин.

Это уже второй рейд ГИБДД в Казани с начала октября.