В Казани транспорт проверят на превышение уровня шума
В Казани в связи с жалобами на шум машин при движении по крупным магистралям вечером и ночью пройдет рейд. Он стартует сегодня с 18.30, сообщает Госавтоинспекция Казани. Для определения влияния шума сотрудники Госавтоинспекции будут использовать шумомеры.
За превышение норм шума водителям грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Тот же штраф может быть выписан за установку глушителя-«прямотока».
Всего с начала года выявили более 390 транспортных средств, которые превышали нормативы уровня шума, с госучета сняты 55 машин.
Это уже второй рейд ГИБДД в Казани с начала октября.Общество Татарстан
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