Сегодня ночью в Казани пройдет рейд ГИБДД

ГИБДД проведет в Казани проверку соблюдения правил дорожного движения на магистральных улицах и в местах концентрации ДТП. Рейд запланирован с 19 часов 2 октября до 7 часов 3 октября.

По данным ГИБДД, с начала года в Казани зафиксировано более 1,2 тыс. аварий, в которых 35 человек погибли и более 1,4 тыс. получили травмы различной степени тяжести.



Госавтоинспекция проверит водителей на состояние опьянения, наличие водительских прав, нарушение правил перевозки детей, игнорирование ремней безопасности и другие нарушениях.



Фото: Илья Репин

Как сообщили в ГИБДД, в проверке водителей примут участие и участковые уполномоченные полиции.

В связи с ростом числа ДТП и жертв аварий в сентябре Госавтоинспекция МВД по Татарстану перешла на усиленный режим работы.

