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Сегодня ночью в Казани пройдет рейд ГИБДД

09:53, 02.10.2020
Сегодня ночью в Казани пройдет рейд ГИБДД
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД проведет в Казани проверку соблюдения правил дорожного движения на магистральных улицах и в местах концентрации ДТП. Рейд запланирован с 19 часов 2 октября до 7 часов 3 октября.

По данным ГИБДД, с начала года в Казани зафиксировано более 1,2 тыс. аварий, в которых 35 человек погибли и более 1,4 тыс. получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция проверит водителей на состояние опьянения, наличие водительских прав, нарушение правил перевозки детей, игнорирование ремней безопасности и другие нарушениях.

Фото: Илья Репин

Как сообщили в ГИБДД, в проверке водителей примут участие и участковые уполномоченные полиции.

В связи с ростом числа ДТП и жертв аварий в сентябре Госавтоинспекция МВД по Татарстану перешла на усиленный режим работы.

Общество Татарстан
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