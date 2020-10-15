Квартальнов об игре Марушева и Емеца: «Это то, чего не хватало «Ак Барсу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал разгромную победу над хабаровским «Амуром» (4:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он особо отметил вклад в игру молодых хоккеистов команды, включенных в состав на время нахождения некоторых игроков основы на карантине. Квартальнов уверил, что они получат свой шанс даже после возвращения более опытных партнеров к тренировкам.

— Здорово, что не пропустили, это очень значимо для нас. Забили четыре гола, сыграли неплохо.

— Как оцените игру Марушева и Емеца? В каждом матче они придают энергию.

— Это то, что нам не хватало, то, о чем мы просили молодежь. У них есть полное право оставаться в составе, бороться за место.

— Мифтахов сегодня отыграл на «ноль». Это значит, что он будет играть в дальнейшем?

— У нас сейчас два молодых вратаря. Я бы не стал перехваливать его, он — молодец, что сыграл на «ноль». Нужен сдержанный оптимизм, Амир только начинает карьеру. Я буду только рад, если он начнет локтями работать и завоевывать себе место. По лиге многие ребята этого возраста уже играют.

— С возвращением лидеров они будут конкурировать за место в составе?

— Думаю, что они имеют право бороться за место в составе. Все ребята, которые отсутствовали, завтра начинают тренировочный процесс. И эти ребята будут составлять им конкуренцию, — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Накануне казанская команда дома обыграла «Амур» (4:0) в матче КХЛ. Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил все 23 броска по своим воротам и впервые в своей карьере за «барсов» оформил шатаут.

Фото: ak-bars.ru

Одну из шайб забросил 23-летний нападающий Иван Емец, она стала для него уже второй в форме клуба на уровне КХЛ. Его звено с Марушевым и Александром Бурмистровым организовали два гола казанской команды в ворота «Амура».

Благодаря этой победе казанцы прервали серию из двух поражений подряд и сравнялись по количеству очков с лидерами Восточной конференции. В активе «Автомобилиста», «Авангарда» и «Ак Барса» теперь по 25 баллов.

16 октября команда Квартальнова проведет еще один домашний поединок. Соперником казанцев станет казахстанский «Барыс», ранее обыгравший в гостях уфимский «Салават Юлаев» (2:3от).