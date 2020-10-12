«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Барысу», ведя по ходу матча 2:0

«Салават Юлаев» дома в овертайме уступил казахстанскому «Барысу» (2:3 от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимцы вышли вперед в начале второго периода, когда защитник Шакир Мухамадуллин успешно подключился к атаке команды. Чуть позже другой игрок обороны «Салавата Юлаева» Александр Алексеев дальним выстрелом удвоил преимущество.

В третьем периоде «Барыс» перехватил инициативу и усилиями Максима Мусорова и Даррена Дица сравнял счет. В овертайме удачливее оказались гости, и Роман Старченко принес победу казахстанской команде.

Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» вернулись на лед несколько лидеров, пропускавшие последние матчи уфимцев из-за положительных тестов на коронавирус.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 от (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы:

1:0 (23:35) — Шакир Мухамадуллин (Дмитрий Кугрышев, Михаил Воробьев);

2:0 (32:31) — Александр Алексеев (Сакари Маннинен);

2:1 (41:21) — Максим Мусоров (Дмитрий Гренц);

2:2 (48:14) — Даррен Диц (Линус Виделль, Кертис Волк);

2:3 (60:45) — Роман Старченко (Линус Виделль, Даррен Диц, бол.).