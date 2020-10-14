Казань примет Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС

В Казани с 19 по 20 октября пройдет Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС.

Мероприятие будет проходить в очно-заочном формате: российская делегация встретится на площадке в столице Татарстана, а участники из других стран подключатся посредством платформы Zoom. Форум пройдет в формате «БРИКС плюс», на него приглашены города-побратимы со всего мира. В рамках мероприятия планируется провести онлайн-концерт, посвященный 100-летию ТАССР, передает мэрия Казани.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Национальный музей РТ в Казани станет одной из площадок «Тотального диктанта».

